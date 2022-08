1 agosto 2022

Nel primo semestre i ricavi del gruppo logistico francese GEODIS sono aumentati del +34%

Utile operativo in crescita del +53%

Nel primo semestre del 2022 il gruppo logistico GEODIS ha registrato ricavi pari a 6,75 miliardi di euro, con un incremento del +39% (+34% a tassi di cambio e ambito di consolidamento costanti) rispetto a 4,86 miliardi nella prima metà del 2021. L'EBITDA è ammontato a 598 milioni di euro rispetto a 458 milioni nei primi sei mesi dello scorso anno. L'azienda francese ha reso noto che l'EBIT ha segnato un netto miglioramento del +53% salendo a 309 milioni di euro rispetto a riflettere - ha sottolineato il gruppo - «il dinamismo dell'attività e il rigoroso controllo dei costi in una congiuntura inflazionistica». «Questi buoni risultati - ha affermato Marie-Christine Lombard, amministratore delegato di GEODIS - dimostrano l'importanza del nostro modello di crescita e ci consentono di portare avanti la nostra strategia di acquisizioni mirate, nel tentativo di costruire una rete globale ed integrata di hub di trasporto e logistica».

Relativamente al rialzo del volume d'affari del primo semestre di quest'anno, GEODIS ha specificato che la crescita del +34% è stata trainata da tutte le attività e in particolare dal segmento Freight Forwarding. Inoltre - ha precisato l'azienda transalpina - la Contract Logistics ha continuato a svilupparsi rapidamente, soprattutto negli Stati Uniti, a causa della crescita dell'e-commerce, mentre la divisione Road Transport ha registrato un buon livello di volumi in Francia e in altri Paesi e la divisione Distribution & Express ha continuato ad essere trainata dallo sviluppo dell'e-commerce in Francia.

Il programma di acquisizioni portato avanti da GEODIS ha condotto nel corso del 2021 all'acquisizione della Pekaes in Polonia e della Gandon Transports and Transports Perrier in Francia, mentre quest'anno l'azienda ha siglato un accordo per comprare la Keppel Logistics di Singapore ( del 16 ottobre 2020, 1 dicembre 2021 e 31 marzo 2022).



