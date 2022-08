2 agosto 2022

Maersk attende risultati trimestrali migliori rispetto alle già rosee precedenti stime

Incremento del +52% del fatturato nel periodo aprile-giugno di quest'anno

Il gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk prevede di archiviare il secondo trimestre di quest'anno con ricavi record, superiori alle precedenti aspettative, pari a 21,7 miliardi di dollari rispetto a 14,2 miliardi registrati nello stesso periodo del 2021. È atteso anche un margine operativo lordo record di 10,3 miliardi di dollari (5,1 miliardi nel secondo trimestre dello scorso anno) e un utile netto record di 8,9 miliardi di dollari (4,1 miliardi). Il gruppo ha specificato che le notevoli performance sono trainate dall'eccezionale situazione del mercato in cui opera la propria divisione di trasporto marittimo containerizzato.

Il gruppo prevede di chiudere l'intero esercizio annuale 2022 con un EBITDA di circa 37 miliardi di dollari (24,0 miliardi nel 2021) e con un EBIT di circa 31 miliardi (19,7 miliardi).



