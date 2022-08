2 agosto 2022

Accordo tra i porti di Rotterdam e Singapore per istituire un corridoio marittimo verde e digitale tra i due scali

Prevista l'immissione sulla rotta delle prime navi sostenibili entro il 2027

Le Autorità Portuali dei porti di Rotterdam e Singapore, hub di primo piano per i mercati europeo e asiatico, hanno sottoscritto un memorandum of understanding con lo scopo di istituire un corridoio verde e digitale per consentire il trasporto marittimo a basse e zero emissioni di carbonio tra i due porti. L'intesa prevede il coinvolgimento di tutte le parti interessate lungo questa supply chain marittima, partire dalle società fornitrici di combustibili navali nei sue scali che sono tra i principali hub di bunkeraggio mondiali, al fine di introdurre su questa rotta le prime navi sostenibili entro il 2027.

L'iniziativa include quali partner il Global Center for Maritime Decarbonisation e il Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero-Carbon Shipping nonché operatori marittimi e industriali quali BP, CMA CGM, Digital Container Shipping Association , Maersk, MSC, Ocean Network Express, PSA International e Shell, ai quali se ne aggiungeranno altri con il procedere del progetto Green and Digital Corridor.



