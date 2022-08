2 agosto 2022

Settimo trimestre consecutivo di performance finanziarie record per Textainer

Nel periodo aprile-giugno i ricavi sono aumentati del +8,4%

Nel secondo trimestre del 2022, per il settimo trimestre consecutivo, il noleggiatore di container Textainer ha stabilito il proprio nuovo record di ricavi trimestrali avendo registrato un fatturato di 203,2 milioni di dollari, con un incremento del +8,4% sul secondo trimestre dello scorso anno, di cui 190,5 milioni di dollari derivanti dalla gestione dei container di proprietà dell'azienda (+10,5%) e 12,7 milioni dalla gestione di contenitori di terzi (-15,4%). Ancora nuovi record sono stati segnati anche dall'EBITDA che è ammontato a 191,1 milioni di dollari (+7,1%), dall'utile operativo che è risultato pari a 122,8 milioni (+11,7%) e dall'utile netto che ha totalizzato 83,6 milioni di dollari (+9,9%).

Commentando i risultati del trimestre, il presidente e amministratore delegato della Textainer, Olivier Ghesquiere, ha rilevato che il settore del trasporto marittimo containerizzato continua ad essere caratterizzato dalla congestione, con un 12%-14% della capacità complessiva delle portacontainer che si ritiene sia attualmente bloccata a causa dei colli di bottiglia logistici, della carenza di personale e dei lockdown per il Covid. «In questo contesto, tuttavia - ha specificato Ghesquiere - le compagnie di navigazione hanno ridotto la presa in consegna di nuovi container e stanno trattenendo le attrezzature già in servizio dato che ora operano con scorte sufficienti. Abbiamo registrato - ha precisato - solo un limitato aumento delle riconsegne per lo più di vecchi container che sono stati posti in vendita e che ci hanno aiutato ad ottenere un profitto record di 23 milioni di dollari derivante dalle vendite di container durante il trimestre».

Al 30 giugno scorso la consistenza della flotta di container dell'azienda era salita alla quota record di oltre 4,5 milioni di teu (+9,9%).





