12 agosto 2022

Lo scorso mese il traffico delle merci nel porto di Barcellona è cresciuto del +10,4%

Volume record nei primi sette mesi del 2022

Lo scorso mese il porto di Barcellona ha movimentato 6,32 milioni di tonnellate di merci, volume che rappresenta una progressione del +10,4% sul luglio 2021, è il secondo più consistente movimentato nel mese di luglio dopo quello record del 2018 ed è il quarto risultato di traffico mensile assoluto.

Nel settore delle merci varie il traffico è ammontato a 4,47 milioni di tonnellate (+8,5), di cui 3,44 milioni di tonnellate di merci containerizzate (+10,6%) totalizzate con una movimentazione di contenitori pari a 310mila teu (+2,0%) - inclusi 163mila teu in import-export (-8,1%) e 147mila teu in trasbordo (+16,2%) - e 1,03 milioni di tonnellate di merci convenzionali (+1,8%). Nel comparto delle rinfuse liquide sono state movimentate 1,61 milioni di tonnellate (+40,4%), di cui 1,27 milioni di tonnellate di idrocarburi (+56,6%) e 332mila tonnellate di altri carichi liquidi (+0,5%). Le rinfuse solide si sono attestate a 244mila tonnellate (-47,2%). Dopo 11 mesi di flessione, come lo scorso giugno anche nel mese successivo la movimentazione di autovetture nello scalo è tornata a crescere essendo aumentata del +21,5% a 39mila unità.

A lugli 2022 è proseguita la ripresa del traffico dei passeggeri con complessive 623mila persone (+227,0%), di cui 350mila crocieristi (+784,0%) e 273mila passeggeri dei traghetti (+80,9%).

Nei primi sette mesi di quest'anno lo scalo portuale spagnolo ha movimentato 41,66 milioni di tonnellate di carichi, volume che rappresenta il nuovo record storico per il periodo e un incremento del +10,4% sul periodo gennaio-luglio del 2021. Il dato delle merci varie è stato di 29,61 milioni di tonnellate (+4,3%), di cui 22,81 milioni di tonnellate di merci in container (+3,2%) con una movimentazione dei contenitori che è stata pari a 2,11 milioni di teu (+0,9%), inclusi 1,16 milioni in import-export (-2,1%) e 958mila in transito (+4,8%), e 6,80 milioni di tonnellate di merci convenzionali (+8,4%). Accentuata la crescita delle rinfuse liquide con complessive 9,47 milioni di tonnellate (+42,4%), di cui 724 milioni di tonnellate di idrocarburi (+50,2%) e 2,23 milioni di tonnellate di altri carichi (+21,8%), incluse 1,02 milioni di tonnellate di biocombustibili (+62,5%), 630mila tonnellate di prodotti chimici (+1,7%) e 507mila tonnellate di oli e grassi (-1,0%). In calo, invece, le rinfuse solide con 2,58 milioni di tonnellate (-5,3%), tra cui 965mila tonnellate di semi di soia (-0,1%), 410mila tonnellate di cemento e clinker (-34,2%), 365mila tonnellate di potassa (+111,7%), 299mila tonnellate di sale comune (-11,1%), 267mila tonnellate di cereali (+10,4%) e 143mila tonnellate di rottami metallici (-42,8%). Il traffico di auto è stato di 288mila veicoli (-9,5%).

Nei primi sette mesi del 2022 i passeggeri sono stati 1,81 milioni (+320,0%), di cui 1,02 milioni di crocieristi (+2.305,4%) e 793mila passeggeri dei traghetti (+103,7%).









