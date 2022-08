12 agosto 2022

Nuovo servizio multimodale di Metrocargo Italia per il trasporto di barbabietole

Realizzato per conto di di COPROB-Italia Zuccheri e in collaborazione con Medlog Transport & Logistics, Rail Hub Europe e Interporto Padova

Metrocargo Italia ha attivato un nuovo servizio multimodale per il trasporto di barbabietole coltivate su oltre 300 ettari nelle province di Alessandria e Pavia che, nei mesi di agosto e settembre, vengono trasportate con un treno intermodale dal Piemonte al Veneto su una relazione di circa 350 chilometri. Il trasporto è effettuato per conto della Cooperativa Produttori Bieticoli COPROB-Italia Zuccheri, unico produttore di zucchero in Italia che, grazie alla sua filiera biologica, ha riportato la coltivazione della barbabietola anche in Piemonte e Lombardia.

Si tratta di circa 12.000 tonnellate di barbabietole che vengono trasportate da cinque treni alla settimana, che rappresentano l'alternativa a 50 mezzi su gomma, nell'ambito di un servizio completo “door to door” realizzato da Metrocargo e inclusivo della fornitura delle casse mobili idonee al trasporto di questo tipo di merce, del trasporto camionistico di primo e ultimo miglio, del trasporto ferroviario - tra Rivalta Scrivia (Alessandria) e l'Interporto di Padova, collegamento operato dall'operatore Medlog Transport & Logistics - nonché del monitoraggio del flusso di trasporto. Dal terminal padovano le casse mobili raggiungono il vicino zuccherificio a Pontelongo su strada, limitando così a pochi chilometri la tratta via camion.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail