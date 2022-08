16 agosto 2022

GEODIS comprerà la statunitense Need It Now Delivers

L'azienda americana ha circa duemila dipendenti

La società logistica GEODIS del gruppo ferroviario francese SNCF ha siglato un accordo per comprare la statunitense Need It Now Delivers, azienda che opera un network di servizi di autotrasporto con 65 uffici e 300 punti di distribuzione incentrato principalmente nella regione orientale degli USA. Attualmente il capitale di Need It Now Delivers è di proprietà del management e del fondo di private equity Palm Beach Capital. La società americana, con sede nel New Jersey, dà lavoro a circa duemila persone e si prevede che chiuderà il 2022 con un fatturato di circa 750 milioni di dollari.

«L'acquisizione di Need It Now Delivers - ha commentato Marie-Christine Lombard, amministratore delegato di GEODIS - costituisce un passaggio chiave attraverso il quale rafforzeremo e diversificheremo le nostre offerte negli Stati Uniti, fornendo ai nostri clienti una rete di trasporto end-to-end globale negli USA che andrà dal trasporto internazionale alla consegna dell'ultimo miglio». Una volta portata a termine l'acquisizione, negli Stati Uniti GEODIS impiegherà circa 15.000 persone in oltre 200 località e complessivamente oltre 17.000 persone nelle Americhe.



