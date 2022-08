17 agosto 2022

Wallenius Wilhelmsen ha archiviato il secondo trimestre con un utile netto di 126 milioni di dollari (+641,2%)

I ricavi sono cresciuti del +21,7%

Wallenius Wilhelmsen, compagnia specializzata nel trasporto marittimo e nella logistica dei carichi ro-ro che ha una flotta di 128 navi, ha chiuso il secondo trimestre di quest'anno con ricavi pari a 1,19 miliardi di dollari, con un incremento del +21,7% sul corrispondente periodo del 2021, di cui 968 milioni generati dalle attività di trasporto marittimo (+27,9% e 208 milioni dalle altre attività logistiche (+2,5%). L'utile operativo è ammontato a 187 milioni di dollari (+192,2%), con un apporto di 191 milioni dal trasporto marittimo (+306,4%) e con un apporto di segno negativo per -6 milioni dalle altre attività logistiche rispetto ad un apporto di segno positivo per 10 milioni nel secondo trimestre dello scorso anno. L'utile netto è stato di 126 milioni di dollari (+641,2%).

Nel secondo trimestre del 2022 i carichi rotabili trasportati dalla flotta della compagnia hanno registrato una diminuzione del -1,6% essendo stati pari a 15,86 milioni di metri cubi rispetto a 16,12 milioni nello stesso periodo dello scorso anno.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail