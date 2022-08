18 agosto 2022

Nel primo semestre di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Palermo è aumentato del +3,8%

Crescita generata dai maggiori volumi di carichi allo sbarco

Nel primo semestre di quest'anno il porto di Palermo ha movimentato 3,78 milioni di tonnellate di merci, volume che rappresenta un incremento del +3,8% sul corrispondente periodo del 2021 ed è inferiore solo al traffico semestrale record della seconda metà dello scorso anno. La crescita è stata generata dall'aumento del +13,8% delle merci allo sbarco attestatesi a 2,40 milioni di tonnellate. Le merci all'imbarco sono invece diminuite del -9,8% scendendo a 1,38 milioni di tonnellate.

Nel settore delle merci varie sono state movimentate complessivamente 3,55 milioni di tonnellate (+2,0%), di cui 3,48 milioni di tonnellate di rotabili (+2,2%) e 69mila tonnellate di carichi containerizzati (-7,8%). Nel comparto delle rinfuse liquide sono state movimentate 184mila tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (+40,2%) e in quello delle rinfuse secche sono state totalizzate 44mila tonnellate (+68,5%).

Nel segmento dei passeggeri è stata registrata una sensibile ripresa dell'attività a partire dal traffico dei crocieristi con un totale di 181mila passeggeri (+704,8%), di cui 26mila come home port (+536,9%) e 155mila in transito (+742,6%). I passeggeri dei traghetti sono stati 417mila (+42,3%).

Relativamente agli altri porti gestiti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, nei primi sei mesi del 2022 il porto di Termini Imerese ha movimentato 697mila tonnellate (+3,9%), in gran parte - 538mila tonnellate, +7,3% - costituite da carichi ro-ro, il porto di Trapani ha movimentato 255mila tonnellate (-11,0%) e il porto di Porto Empedocle 310mila tonnellate (+22,0%).









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.