25 agosto 2022

HICO Investment Group compra Bengal Tiger Line e acquisisce il controllo di Caribbean Feeder Service

Le due compagnie di navigazione operano servizi feeder nell'Asia meridionale/Medio Oriente e nei Caraibi

La società britannica HICO Investment Group, che è stata istituita nel 2021 dalla famiglia Hartnoll per investire nei settori marittimo, logistico e alberghiero, ha comprato le compagnie di navigazione containerizzate Bengal Tiger Line (BTL) e Caribbean Feeder Service (CFS). BTL è stata ceduta dalla singaporiana CMIA Capital Partnes e le parti hanno reso noto che il passaggio di proprietà non comporterà alcun cambiamento della struttura direttiva della Bengal Tiger Line né dell'attività operativa della compagnia che effettua servizi di linea feeder incentrati sui porti indiani ed estesi anche all'Estremo Oriente, al Golfo Arabico e al Mar Rosso.

Inoltre HICO ha acquisito una quota di maggioranza nella Caribbean Feeder Service, compagnia che è stata istituita nel 1999 e comprata nell'ottobre 2018 dal gruppo marittimo spagnolo Pérez y Cía. e che opera servizi feeder tra i porti della regione caraibica.

Caribbean Feeder Service è al 53° posto nella graduatoria delle principali compagnie di navigazione contanerizzate mondiali stilata dalla società di consulenza Alphaliner con una flotta di 13 navi per una capacità di carico pari ad oltre 16mila teu, mentre Bengal Tiger Line è al 70° posto con una flotta di sei portacontainer della capacità complessiva di oltre 10mila teu.



