29 agosto 2022

Il gruppo Maersk sigla un accordo con la Malaysian Investment Development Authority

L'obiettivo è quello di sviluppare il ruolo della Malaysia quale primario hub logistico dell'ASEAN

Il gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk ha sottoscritto un memorandum of understanding con la Malaysian Investment Development Authority (MIDA) con l'obiettivo comune di sviluppare il ruolo della Malaysia quale primario hub logistico dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN). L'intesa prevede inoltre che le due parti lavoreranno assieme per attrarre in Malaysia investimenti ad elevata tecnologia e ad elevato impatto in diversi settori, tra cui quelli automobilistico, elettrico ed elettronico, dei macchinari e delle attrezzature, dei dispositivi medici, in quello aerospaziale e nei settori delle energie rinnovabili e delle tecnologie per i consumatori.

In Malaysia, dove ha iniziato ad operare nel 1975, attualmente il gruppo Maersk dà lavoro ad oltre 300 persone in 12 sedi nazionali e dispone di sette hub logistici per una capacità complessiva di 68mila metri quadri.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail