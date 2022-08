30 agosto 2022

Il 7 settembre a Bologna si terrà un workshop sulla competitiva del porto di Ravenna

Si svolgerà a BolognaFiere nell'ambito della manifestazione FARETE

Il prossimo 7 settembre a Bologna si terrà un workshop dal titolo “Il porto di Ravenna driver per lo sviluppo del sistema industriale e logistico dell'Emilia Romagna” nel corso del quale verrà presentato uno studio a cura di SRM sulla competitività del sistema logistico portuale ravennate. L'evento si terrà a BolognaFiere (Sala 1, Padiglione 14) nell'ambito della manifestazione FARETE, evento di networking dedicato allo sviluppo di relazioni ed opportunità di business nazionale ed internazionale per tutte le filiere produttive, promosso e organizzato da Confindustria Emilia Area Centro. L'ingresso a FARETE è gratuito ed è possibile ottenere il pass di ingresso registrandosi a questo link.

Programma workshop

ore 16.30 Saluti di apertura

Andrea Corsini - Assessore regionale a Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio

Valter Caiumi - Presidente Confindustria Emilia Area Centro

Roberto Bozzi - Presidente Confindustria Romagna 17.00 Presentazione Studio Srm - Analisi dei Flussi Marittimi Container da e per il Porto di Ravenna

Alessandro Panaro - Responsabile SRM Dipartimento Economia Marittima

Presentazione TCR SpA (Terminal Container Ravenna): collegamenti marittimi e ferroviari e servizi a valore aggiunto 17.30 Interventi conclusivi

Daniele Rossi - Presidente AdSP Mare Adriatico Centro Settentrionale - Porto di Ravenna

Danilo Belletti - Presidente Associazione Ravennate Spedizionieri Internazionali

Giannantonio Mingozzi - Presidente TCR SpA (Terminal Container Ravenna)



