31 agosto 2022

Nuovo container terminal di TIL (MSC) e Hutchison Ports nel porto di Rotterdam

Diventerà operativo nel 2027 e avrà una capacità di 6-7 milioni di teu all'anno

La società terminalista Terminal Investment Limited (TIL) del gruppo armatoriale Mediterranean Shipping Company (MSC) e il gruppo terminalista Hutchison Ports realizzeranno assieme un nuovo container terminal alla calata Europahaven dell'area portuale Maasvlakte di Rotterdam dove si trovano i container terminal ECT Delta e Hutchison Ports Delta II gestiti dalla stessa Hutchison Ports. L'Autorità Portuale di Rotterdam riqualificherà le infrastrutture portuali dove sorgerà il nuovo terminal che sarà realizzato in fasi, con la prima che dovrebbe diventare operativa nel 2027.

Il progetto prevede l'approntamento di cinque banchine in acque profonde per 2,6 chilometri di accosti in grado di movimentare annualmente un traffico containerizzato di 6-7 milioni di teu.





