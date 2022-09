2 settembre 2022

Trimestre record per la sudcoreana Pan Ocean anche nel segmento dei container

La compagnia ha chiuso il periodo aprile-giugno con un utile netto di 2,2 miliardi di won (+146,8%)

Nel secondo trimestre di quest'anno i ricavi della società armatrice sudcoreana Pan Ocean hanno raggiunto il valore record di 1.722,2 miliardi di won (1,3 miliardi di dollari), con una progressione del +52,4% sul periodo aprile-giugno del 2021. Al rilevante incremento ha contribuito il fatturato generato dai soli servizi di trasporto marittimo containerizzato operati dalla compagnia con una flotta di nove navi portacontenitori, di cui cinque di proprietà (rispetto a 14 portacontainer incluse cinque di proprietà nel secondo trimestre dello scorso anno): i ricavi prodotti nel secondo trimestre del 2022 dalle portacontenitori sono ammontati infatti a 131,5 miliardi di won (+64,0%), valore che rappresenta un nuovo record storico, nuovo picco massimo che Pan Ocean, così come moltissime altre compagnie di shipping containerizzato, continua a registrare trimestre dopo trimestre a partire dal primo periodo trimestrale del 2021.

Inoltre nel secondo trimestre di quest'anno Pan Ocean ha segnato anche un nuovo record del valore dell'utile operativo che si è attestato a 238,8 miliardi di won (+113,2%), sostenuto dal ricavo operativo record prodotto dai servizi containerizzati che è risultato pari a 39,8 miliardi di won (+141,2%). Valore mai raggiunto in precedenza è stato totalizzato anche dall'utile netto che è stato di 2,2 miliardi di won (+146,8%).





