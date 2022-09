6 settembre 2022

Accordo TransContainer-SVLOGRUS (ex CEVA Logistics Russia)

L'obiettivo è promuovere il trasporto intermodale russo attraverso i porti del Far East

L'ex filiale creata nel 2020 in Russia dalla CEVA Logistics del gruppo armatoriale francese CMA CGM ha stretto un accordo con la russa TransContainer per incrementare il trasporto multimodale attraverso i porti russi dell'Estremo Oriente, direttrice di traffico che è sempre più utilizzata per le esportazioni e le importazioni russe colpite dalle sanzioni adottate da USA, UE e altre nazioni contro la Russia per l'invasione del territorio dell'Ucraina avviata da Mosca lo scorso 24 febbraio. SVLOGRUS, la nuova ragione sociale attribuita alla CEVA Logistics Russia dopo l'abbandono del mercato russo da parte della francese CEVA Logistics, ha stretto l'intesa con TransContainer nell'ambito dell'Eastern Economic Forum in corso dal 5 all'8 settembre a Vladivostok.







