7 settembre 2022

Gli azionisti della ABB hanno approvato lo spin-off della Accelleron

La nuova società, attiva nel segmento dei turbocompressori, sarà quotata allo SIX Swiss Exchange

Oggi gli azionisti del gruppo elvetico ABB, che opera nei segmenti dell'elettrificazione, dell'automazione, della robotica e del moto, hanno approvato lo spin-off della Accelleron, la divisione attiva nel segmento dei turbocompressori destinati principalmente ai settori marittimo, energetico, ferroviario e dei mezzi fuoristrada. La proposta in tal senso del consiglio di amministrazione è stata accolta positivamente dall'assemblea straordinaria degli azionisti, alla quale hanno partecipato soci rappresentanti il 62,3% del capitale sociale aventi diritto di voto, con il 99.72% dei voti a favore dello scorporo.

ABB distribuirà ai propri azionisti una azione Accelleron ogni 20 azioni ABB detenute. La quotazione della Accelleron al mercato azionario SIX Swiss Exchange di Zurigo è prevista il prossimo 3 ottobre.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail