14 settembre 2022

A Barcellona accordo per l'elettrificazione delle banchine tra l'Autorità Portuale, il terminalista delle crociere e le compagnie crocieristiche

Verrà istituito un gruppo di lavoro per ottimizzare le forniture di energia elettrica dalla rete di terra alle navi

L'Autorità Portuale di Barcellona, nell'ambito della fiera crocieristica Seatrade Cruise Med inaugurata oggi a Malaga, ha siglato un accordo di collaborazione con la Creuers del Port de Barcelona, la società terminalista del gruppo turco Global Ports Holding che gestisce la gran parte del traffico crocieristico nello scalo portuale catalano, e con i gruppi crocieristici Carnival Corporation, Royal Caribbean Cruises, MSC Crociere, NCL Holding, Viking Cruises e Virgin Voyages per creare un gruppo di lavoro incaricato di ottimizzare le forniture di energia elettrica dalla rete di terra alle navi passeggeri all'ormeggio nel porto spagnolo in modo da consentire lo spegnimento dei motori di bordo principali e ausiliari e ridurre le emissioni inquinanti. Uno dei compiti del gruppo di lavoro sarà quello di conformare gli appositi impianti di cold ironing sulle banchine agli approdi delle navi da crociera.

L'ente portuale catalano ha avviato il progetto Nexigen per l'elettrificazione delle banchine, che richiede un investimento di 110 milioni di euro. Si prevede che nel 2026 le prime navi passeggeri all'ormeggio a Barcellona potranno collegarsi alla rete elettrica di terra. Secondo i calcoli dell'Autorità Portuale, l'elettrificazione di tutte le banchine del porto di Barcellona a cui approdano le navi da crociera e i traghetti consentirà di evitare 66mila tonnellate di emissioni di CO2 e di 1.234 tonnellate di NOx, pari al 38% di queste emissioni prodotte dalle navi durante la loro permanenza in porto e pari al 22% di queste emissioni prodotte da tutte le attività portuali.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail