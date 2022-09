15 settembre 2022

Hapag-Lloyd acquisirà il 49% del capitale del gruppo italiano Spinelli

Il 51% rimarrà alla famiglia Spinelli

La compagnia di navigazione containerizzata tedesca Hapag-Lloyd acquisirà il 49% del capitale del gruppo italiano Spinelli che, nato nel 1963 come società di autotrasporto, ha nel tempo ampliato la propria attività in altre modalità di trasporto e in diversi settori della logistica, in particolare in quello portuale estendendo la propria presenza nei principali porti italiani e principalmente in quello di Genova dove ha sede il quartier generale del gruppo.

L'accordo prevede l'acquisizione da parte dell'azienda tedesca dell'intera quota del 45% del capitale detenuta dalla società di investimenti britannica iCON Infrastructure attraverso il fondo iCON III e una quota del 4% dalla famiglia Spinelli che continuerà a possedere il rimanente 51% del capitale.



