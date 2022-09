16 settembre 2022

Yusen Logistics inaugura un centro logistico nei pressi di Stoccarda

È il quarto nella Germania meridionale

La società Yusen Logistics del gruppo armatoriale giapponese Nippon Yusen Kaisha (NYK) ha aperto un proprio centro dedicato alla contract logistics nella Germania meridionale ad Altbach, nei pressi di Stoccarda. Il nuovo hub ha circa 10mila metri quadri di magazzini e uffici e si prevede che darà lavoro a 50 persone. Il sito logistico è l'undicesimo della Yusen Logistics in Germania e il quarto nella parte meridionale del Paese. L'intero network globale dell'azienda è costituito da più di 355 magazzini per una superficie complessiva di 2,63 milioni di metri quadri.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.