16 settembre 2022

Ad agosto il traffico dei container nel porto di Los Angeles è calato del -15%

Ridotto quasi del 90% il numero di navi in attesa di entrare in porto rispetto all'inizio di quest'anno

Secondo i calcoli preliminari dell'Autorità Portuale di Los Angeles, lo scorso mese il traffico dei container movimentato dallo scalo californiano è diminuito del -15% circa essendo risultato pari a 806mila teu. La sola movimentazione di container pieni allo sbarco è stata pari a circa 404mila teu (-17%), quella di container pieni all'imbarco a 100mila teu (-1%), mentre i contenitori vuoti hanno totalizzato 301mila teu (-18%).

Spiegando i motivi della consistente flessione dell'attività, il direttore operativo della Port of Los Angeles, Gene Seroka, ha specificato che «alcune merci per la stagione autunnale che solitamente arrivano ad agosto sono state spedite prima per assicurarsi che raggiungessero la loro destinazione in tempo. Inoltre i timori legati all'inflazione e gli elevati livelli di merci immagazzinate hanno reso alcuni commercianti e venditori di e-commerce più cauti».

Relativamente alla congestione del traffico marittimo da e per il porto di Los Angeles, Seroka ha sottolineato che il porto è stato in grado di ridurre quasi del 90% il numero di navi in attesa di entrare in porto rispetto all'inizio di quest'anno.

Nei primi otto mesi del 2022 lo scalo californiano ha movimentato complessivamente circa 7,2 milioni di teu, con una riduzione del -1,6% sullo stesso periodo del 2021.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail