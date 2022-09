20 settembre 2022

CLdN compra la compagnia di navigazione Seatruck Ferries

Sarà ceduta dal gruppo danese Clipper

La lussemburghese CLdN ha siglato un accordo per comprare l'intero capitale della Seatruck Ferries, compagnia di navigazione del gruppo danese Clipper che opera servizi ro-ro nel Mare d'Irlanda con una flotta di otto navi. L'acquisizione è soggetta all'approvazione da parte dell'autorità antitrust irlandese, via libera che le parti ritengono giungerà entro la fine di quest'anno.

A seguito del passaggio di proprietà, Seatruck Ferries manterrà il proprio marchio e continuerà ad essere guidata dall'attuale amministratore delegato Alistair Eagles. A transazione completata, il gruppo Clipper concentrerà la propria attenzione sul proprio core business del trasporto marittimo di rinfuse secche operato con una flotta di 75 navi impiegate principalmente nell'ambito dei tre pool Clipper Handy, Clipper Emerald e Clipper Bulkhandling.

Attualmente CLdN ha una flotta di oltre 20 navi ro-ro impiegate nei collegamenti tra i porti di Zeebrugge, Rotterdam, Londra, Killingholme, Liverpool, Dublino, Cork, Göteborg, Esbjerg, Santander e Porto. Inoltre la compagnia lussemburghese ha una flotta di 4.500 trailer e container e svolge anche attività terminalistiche nei porti del Regno Unito, dell'Olanda e del Belgio.



