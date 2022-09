20 settembre 2022

Giovannini: prossima l'approvazione del regolamento sulle concessioni

Visita alla sede dell'Associazione dei Porti Italiani

Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, accompagnato dai massimi livelli di staff del suo dicastero, ha visitato gli uffici a Roma dell'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) in occasione della Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale convocata nella sede dell'associazione.

«Con Assoporti e con le Autorità di Sistema Portuale - ha ricordato il ministro in occasione della visita - abbiamo avviato una forte collaborazione perché i porti sono una risorsa per l'economia del Paese e possono contribuire in modo importante alla transizione ecologica e al processo di decarbonizzazione dei trasporti. Gli ingenti investimenti che abbiamo programmato per i porti e per il potenziamento dei retroporti e delle Zone Economiche Speciali hanno l'obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile dei territori e delle città su cui insistono. Lavoreremo intensamente nelle prossime settimane per completare alcune attività, come l'approvazione del regolamento sulle concessioni. A ottobre presenteremo un rapporto per descrivere il lavoro fatto insieme su investimenti, pianificazione e riforme, comprese quelle per la semplificazione e la digitalizzazione delle operazioni doganali, per fornire al Paese un sistema portuale rinnovato e integrato con quello della logistica. Lasciamo - ha concluso Giovannini - un sistema di autorità più coeso di come era fino a due anni fa, anche grazie al metodo che abbiamo instaurato con Assoporti e le singole Autorità di Sistema Portuale, per rendere l'Italia più competitiva a livello europeo e globale».

Ringraziando il ministro, il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, ha evidenziato che è stata avviata «una collaborazione leale in questa fase molto complessa che - ha specificato - auspichiamo prosegua anche con il prossimo governo, in quanto la nostra missione è quella di cercare le migliori soluzioni a favore del comparto, nell'interesse generale. Tra l'altro - ha ricordato Giampieri - oggi i porti italiani danno il via all'iniziativa Italian Port Days, giunta alla sua quarta edizione. Quest'anno il tema riguarda giovani e bambini, argomento che rientra tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite». Il progetto “Italian Port Days - opening port life and culture to people” è un'iniziativa coordinata da Assoporti, che vede protagoniste le AdSP, con l'obiettivo di rafforzare il collegamento con i territori attraverso il dialogo.



