21 settembre 2022

Assarmatori, bene il decreto che dettaglia le modalità per usufruire dei fondi per il rinnovo delle flotte

Messina: si tratta di una misura che l'armamento italiano attendeva da vent'anni

Commentando il decreto attuativo con cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha dettagliato le modalità per usufruire dei 500 milioni di euro stanziati nel Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la costruzione di nuove unità navali e il refitting di quelle già in esercizio nell'ottica della decarbonizzazione del trasporto marittimo, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, ha evidenziato che «si tratta di una misura che l'armamento italiano attendeva da vent'anni e che potrà dare un nuovo e determinante impulso agli investimenti nella direzione di una vera e sostenibile politica di transizione energetica».

«Conduciamo in porto - ha proseguito Messina - un provvedimento complesso grazie al lavoro svolto dal ministro Enrico Giovannini e dalla Direzione Generale per il Trasporto Marittimo del MIMS, capaci di rendere questo strumento coerente con gli orientamenti della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato. Sebbene le normative unionali siano molto sfidanti al punto che potrebbero limitare l'appetibilità della misura, ci impegniamo sin da oggi a lavorare con il massimo impegno per conseguire l'obiettivo del rinnovo delle flotte impegnate sui servizi regolari nel Paese e sfruttare quindi sino in fondo questa occasione per ora unica nel panorama europeo».



