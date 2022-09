22 settembre 2022

CMA CGM ha ordinato sette portacontainer alimentate a biogas

Verranno impiegate nei servizi per le Antille Francesi

Il gruppo francese CMA CGM ha reso noto di aver ordinato la costruzione di sette portacontainer che saranno alimentate a biogas e verranno impiegate nei servizi per le Antille Francesi. Quattro navi avranno una capacità di 7.300 teu e tre di 7.900 teu, e disporranno ognuna di slot per 1.385 container reefer. Le nuove portacontenitori verranno prese in consegna a partire dal 2024.







