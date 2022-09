28 settembre 2022

L'AdSP del Mar Adriatico Settentrionale ha aderito alla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità

Di Blasio: la partecipazione alla Fondazione ci consente di valorizzare ulteriormente la sostenibilità

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale è tra i soci co-fondatori della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità/Venice Sustainability Foundation (FVCMS/VSF), costituita lo scorso 14 marzo sotto il patrocinio del governo, che opera per la realizzazione di un nuovo modello di sostenibilità per Venezia e il suo intorno geografico. «Con l'adesione dell'Autorità di Sistema Portuale - ha commentato il presidente della FVCMS/VSF. Renato Brunetta - la Fondazione acquisisce un protagonista cruciale della sostenibilità integrata (culturale, ambientale, economica e sociale) di cui Venezia è sia memoria storica sia campo di applicazione. Il porto lagunare, erede della potenza marittima della Serenissima, è al centro del modello di sostenibilità ante litteram messo a punto coniugando la modernità dello sviluppo novecentesco di Porto Marghera con la difesa dal mare affidata al sistema MoSE. Col porto possono e devono continuare a crescere le attività marittime, logistiche e manifatturiere che arricchiscono e ricostruiscono la base economica veneziana oltre il turismo. Realizzarlo in chiave sostenibile è la sfida dei nostri tempi. Così come, sfida nella sfida sarà iniziare a concepire soluzioni efficaci per proteggerne l'operatività dagli effetti che i cambiamenti climatici produrranno alla fine di questo secolo sull'ambiente lagunare».

«Venezia e la portualità - ha sottolineato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, Fulvio Lino Di Blasio - costituiscono un binomio inscindibile. La potenza economica, marittima e commerciale della Serenissima si è basata infatti, fin dalla sua fondazione, sul porto e sulle navi ed è stata in grado di connettersi al contesto globale per molti secoli in virtù di un ricorso intelligente e costante all'innovazione. Oggi l'innovazione passa inevitabilmente, tanto più in un contesto delicato e unico quale la laguna, attraverso la sostenibilità ambientale, economica e sociale. La partecipazione alla Fondazione ci consente di valorizzare ulteriormente la sostenibilità, concreta modalità mainstream di sviluppo delle politiche pubbliche, che - integrando le dimensioni del lavoro, dello sviluppo e dell'ambiente - rendono il nostro sistema portuale pronto ad affrontare la sfida alla costruzione dei porti del futuro a supporto dell'area metropolitana e dell'intera Regione del Veneto».



