30 settembre 2022

Grimaldi: negli ultimi 12 mesi abbiamo registrato le migliori performance di sempre

Il gruppo armatoriale e logistico partenopeo ha acquisito il 90% della siciliana Brucato De.T.A.

Il gruppo Grimaldi ha acquisito il 90% del pacchetto azionario dell'azienda siciliana di autotrasporti Brucato De.T.A. L'operazione è stata resa nota in occasione del summit internazionale “ XXV Euromed Convention From Land to Sea”, in corso sino a domenica, che è stato organizzato dal gruppo armatoriale e logistico partenopeo per celebrare i propri 75 anni e che ha riunito a Sorrento 800 top player del mondo istituzionale, della finanza, della logistica, della portualità e dei trasporti. Focus della convention è il processo di transizione energetica, che deve essere supportato da una valida strategia internazionale in termini di riduzione delle emissioni.

L'incontro ha tra i temi centrali l'estensione al settore dello shipping dell'UE ETS, il sistema di scambio delle quote di emissione dell'Unione Europea. Così come evidenziato dalle rappresentanze internazionali dell'industria armatoriale, il gruppo Grimaldi ritiene che se da una parte l'ETS abbia il merito di stimolare anche i paesi extraeuropei all'applicazione di misure analoghe, dall'altra sarebbe necessario arginare il rischio di regolamentazioni disomogenee e frammentarie che in ultima analisi perderebbero di efficacia. Anche l'azienda italiana ritiene, quindi, che per raggiungere l'obiettivo della decarbonizzazione del trasporto marittimo sarebbe preferibile l'introduzione di direttive globali da parte dell'International Maritime Organization (IMO).

Relativamente allo sviluppo dell'attività operativa ed economica della Grimaldi, l'amministratore delegato del gruppo, Emanuele Grimaldi, ha evidenziato che negli ultimi 12 mesi le principali compagnie di navigazione del gruppo hanno registrato le migliori performance di sempre. «Si tratta - ha sottolineato - di un risultato importante, raggiunto con un'accorta politica di investimenti, con la riduzione dei consumi della flotta pari a 500.000 tonnellate di carburante, con la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie navali e con il grande impulso che abbiamo dato all'attività terminalistica e logistica». Attività del gruppo, forte di una flotta di oltre 130 navi e di un personale circa 17.000 unità, che recentemente si è estesa all'Estremo Oriente: «grazie alla recente attivazione di un servizio regolare tra l'Europa ed il Far East per il trasporto di veicoli - ha ricordato Grimaldi - oggi possiamo celebrare i nostri 75 anni di attività con la bandiera del gruppo Grimaldi che sventola su tutti i mari e in tutti i cinque continenti».



