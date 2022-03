7 marzo 2022

Evacuate alcune decine di marittimi bloccati nei porti dell'Ucraina

Erano a bordo di navi nei porti di Olvia e Odessa

La Guardia di Frontiera dell'Ucraina ha reso noto che sta procedendo l'evacuazione dei marittimi di nazionalità estera bloccati nei porti ucraina a causa dell'invasione russa. Ieri i 28 membri dell'equipaggio della nave portarinfuse Anglar Samriddhi, che mercoledì scorso è stata colpita da un missile russo che ha causato la morte di un marittimo ( del 3 marzo 2022), sono stati trasferiti dal porto di Olvia ed hanno passato il confine ucraino al checkpoint Maiaky-Udobne-Palanka entrando in Moldavia e sono ora diretti alle loro nazioni di origine.

Inoltre la Guardia di Frontiera ha annunciato che gli oltre 40 marittimi di nazionalità greca, filippina e rumena imbarcati su quattro navi estere bloccate nel porto di Odessa sono stati trasferiti dallo scalo portuale ai rispettivi consolati nella città di Odessa e parte di loro hanno già lasciato l'Ucraina.



