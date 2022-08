8 agosto 2022

Maffei: la FMC farà tutto ciò che è in suo potere per costringere i carrier marittimi a recuperare i container vuoti lasciati sulle banchine

Per il presidente dell'agenzia federale americana, dovrebbero essere i caricatori e gli autotrasportatori ad essere indennizzati per le prolungate soste dei container piuttosto che il contrario

Il problema delle congestione dei porti americani è addebitabile alle compagnie di navigazione che non si preoccupano di recuperare i container vuoti lasciati sulle banchine preferendo caricare e scaricare contenitori pieni, attività più produttiva e certo più lucrosa. In poche parole è così che la Federal Maritime Commission (FMC) ritiene che si siano originati i colli di bottiglia negli scali portuali statunitensi. Una tesi ribadita giovedì dal presidente dell'agenzia federale, Daniel Maffei, in visita al porto di New York - New Jersey, scalo che dal prossimo primo settembre applicherà una tassa a carico delle compagnie di navigazione containerizzate volta ad indurle a prelevare i container vuoti lasciati sui moli ( del 4 agosto 2022).

Maffei ha deciso di fare visita al porto dopo che la scorsa settimana la National Industrial Transportation League (NITL), l'associazione dei caricatori americani, e l'associazione dell'autotrasporto Bi-State Motor Carriers Association hanno inviato una comunicazione formale alla FMC manifestando preoccupazione circa la disponibilità di container e le spese di demurrage e detention applicate dalle compagnie di navigazione per l'utilizzo delle aree dei terminal portuali e dei container protrattosi oltre un certo termine. Le due associazioni hanno invitato la FMC a congelare queste spese nel porto di New York - New Jersey.

Al termine della visita, Maffei non ha esitato a ribadire che quella creatasi nel porto di New York - New Jersey, così come in altri porti americani, è interamente imputabile alla strategia operativa e commerciale delle compagnie di navigazione: «quando i carrier marittimi continuano a portare migliaia di container al mese in un porto e ne prelevano solo una frazione - ha dichiarato Maffei - si crea una situazione insostenibile per i terminal, per gli importatori e gli esportatori, per le società di autotrasporto e per lo stesso porto. La Commissione - ha ricordato - ha già indagato su segnalazioni di carrier che addebitano costi giornalieri per il container anche quando il caricatore o l'autotrasportatore non possono restituire il container a causa della congestione del terminal. Chiederò - ha annunciato il presidente della FMC - che questa indagine venga ampliata e intensificata includendovi i casi in cui i caricatori e gli autotrasportatori sono costretti a stoccare container o spostarli senza un adeguato compenso».

«La Commissione - ha proseguito Maffei - chiederà ai carrier che sono rimasti più indietro nel recuperare i loro container vuoti qual è il loro piano per rimediare alla situazione. Qualunque saranno le loro risposte - ha precisato - farò tutto ciò che è in mio potere per assicurare che i carrier non ricevano soldi derivanti dallo stoccaggio di container vuoti che appartengono a loro. Se si può dimostrare che ad un caricatore o ad un autotrasportatore non è consentito di restituire un container, non solo non dovrebbe essere addebitato loro un costo giornaliero, ma il carrier dovrebbe risarcire quell'autotrasportatore per lo spazio occupato. Ciò - ha concluso Maffei - è pienamente in linea con il principio di incentivazione espresso dalla Commissione nei suoi regolamenti, in quanto promuoverebbe la circolazione delle merci dato che chassis e aree verrebbero liberati dai carrier che si assumerebbero la piena responsabilità dei container vuoti risultanti dall'aumento dei volumi di carichi in importazione che portano».



