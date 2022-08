23 agosto 2022

Completate le prove in mare della nuova nave da crociera MSC Seascape

Il battesimo è in programma il 7dicembre a New York

La nuova nave da crociera MSC Seascape ha completato con successo i primi test intensivi di navigazione durante le prove in mare che si sono svolte tra il 17 e il 20 agosto. La nuova ammiraglia di MSC Crociere, che è la quarta unità della classe “Seaside” e la seconda “Seaside EVO” costruita in Italia da Fincantieri, ha una stazza lorda di 169.400 tonnellate e verrà consegnata alla compagnia a fine novembre in vista della cerimonia di battesimo che si terrà a New York il 7 dicembre presso il Manhattan Cruise Terminal. Successivamente MSC Seascape offrirà crociere tutto l'anno ai Caraibi in partenza da Miami. MSC Seascape ha una capacità di 5.877 passeggeri e 1.648 membri dell'equipaggio.



