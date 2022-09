27 settembre 2022

Avviata la procedura di fusione per incorporazione della Anek nella Attica Holdings

L'operazione sarà completata il 31 dicembre

Ieri il consiglio di amministrazione del gruppo armatoriale greco Attica Holdings ha deliberato l'avvio della procedura di fusione per incorporazione della connazionale Anek, processo concordato nei giorni scorsi con gli azionisti e i creditori della Anek ( del 21 settembre 2022). Attica ha specificato che l'operazione avverrà secondo le disposizioni del diritto societario greco, con particolare riferimento alle leggi 4601/2019 e 4548/2018. La data in cui avverrà la fusione è stata fissata per il prossimo 31 dicembre. L'operazione dovrà essere autorizzate dalle autorità antitrust.







