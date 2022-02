24 febbraio 2022

Opere per 17,8 milioni di euro nel porto di Ortona con fondi del PNRR

Accordo tra l'AdSP dell'Adriatico Centrale e la ZES Abruzzo

L'ammiraglio Giovanni Pettorino, commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, e Mauro Miccio, commissario della Zona Economica Speciale nella Regione Abruzzo, hanno firmato un accordo di collaborazione tra le due strutture per la gestione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedicati al porto di Ortona. Due gli investimenti, strategici per lo scalo ortonese oggetto dell'accordo: la riqualificazione ed il potenziamento della banchina di riva, opera che si integra con l'intervento di dragaggio dello specchio acqueo antistante la banchina, e il collegamento ferroviario per lo scalo ortonese, per un totale di 17,8 milioni di euro. Con l'accordo, i due soggetti si impegnano a collaborare per assicurare la corretta esecuzione delle opere e il rispetto delle stringenti tempistiche imposte dal calendario del PNRR.



