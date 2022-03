4 marzo 2022

Riunione straordinaria del consiglio dell'IMO per analizzare l'impatto sullo shipping della guerra in Ucraina

Si svolgerà il 10 e 11 marzo

L'International Maritime Organization (IMO) ha convocato una riunione straordinaria del proprio consiglio per prendere in esame l'impatto sul trasporto marittimo e sui marittimi della situazione di conflitto nel Mar Nero e nel Mar d'Azov. L'organizzazione delle Nazioni Unite ha specificato che l'incontro è stato deciso a seguito della richiesta in tal senso pervenuta da diverse nazioni delle 40 che fanno parte del consiglio dell'IMO.

La riunione si terrà il 10 e 11 marzo prossimi in modalità da remoto.



