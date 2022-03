22 marzo 2022

Al via la gara per il primo stralcio del nuovo porto commerciale di Fiumicino

Ok del Comitato di gestione alla terza trance del prestito stipulato nel 2018 con la BEI

Ieri il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha deliberato all'unanimità sulla richiesta della terza trance del prestito stipulato nel 2018 con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per l'intervento relativo al “Primo stralcio del I lotto funzionale del nuovo porto commerciale di Fiumicino”, progetto che prevede la realizzazione di accosti per navi ro-ro e ro-pax, per navi da crociera e di spazi e strutture per le attività della pesca. L'ente portuale ha reso noto che già domani sarà pubblicato il bando di gara per la realizzazione della darsena pescherecci e servizi e la viabilità di accesso al cantiere.

Il presidente dell'AdSP, Pino Musolino, ha evidenziato che il via libera del Comitato di gestione «è di fondamentale importanza per la realizzazione del porto commerciale di Fiumicino, atteso da anni: parte concretamente - ha spiegato - l'iter che, rispettando i tempi tecnici e amministrativi di gara, porterà nei prossimi mesi all'aggiudicazione dei lavori e all'apertura del cantiere». Musolino ha ricordato che si tratta di un intervento per complessivi circa 56 milioni di euro, di cui 30 a valere dal Fondo Investimenti del MIMS e 26 finanziati con l'incremento della sovrattassa portuale stabilito con il decreto 138/2018 e per i quali ieri è stato deliberato l'utilizzo di una tranche del prestito BEI.



