1 giugno 2022

Yang Ming investe per accrescere la flotta di container

Accordo per acquisire il diritto di utilizzo di 5.199 container della SEACO

La compagnia di navigazione Yang Ming di Keelung ha annunciato oggi un investimento fra 1,3 e 1,6 miliardi di dollari di Taiwan (45-55 milioni di dollari USA) per acquisire il diritto di utilizzo di 5.199 container della società di noleggio contenitori SEACO, che fa capo alla cinese Bohai Leasing Co.







