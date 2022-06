30 giugno 2022

A Sorrento iniziativa per avvicinare i ragazzi di tutto il mondo al settore marittimo

L'obiettivo è di sensibilizzarli sul rispetto del mare e dell'ambiente. Appuntamento all'MSC Sporting Center

Questo pomeriggio il gruppo armatoriale MSC ha aperto le porte dell'MSC Sporting Center di Sorrento a 130 bambini e ragazzi tra i 12 e i 18 anni provenienti da 60 paesi di tutto il mondo per avvicinarli al settore marittimo e sensibilizzarli sul rispetto del mare e dell'ambiente. Una giornata di formazione, intitolata “Il trasporto marittimo e il turismo come motori di un futuro sostenibile”, in cui i ragazzi si cimenteranno con il simulatore di navigazione presente nella struttura di MSC - uno dei più avanzati in Europa utilizzato dai marittimi di tutto il mondo per i percorsi di formazione professionale - nelle manovre di ingresso e di uscita di una nave da crociera nel porto di Napoli. La giornata vedrà poi il coinvolgimento dei giovani in diverse attività legate alla tradizione e al rispetto dell'ecosistema, imparando ad eseguire nodi marinari da un capitano di lungo corso, ed esplorando un'area marina protetta insieme a un team di esperti biologi.

L'iniziativa rientra all'interno del primo Global Youth Tourism Summit, in programma a Sorrento dal 27 giugno al 3 luglio incentrato sul tema del Turismo Sostenibile Internazionale e sul rapporto tra gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e il settore turistico.



