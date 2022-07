21 luglio 2022

A giugno è proseguito il trend negativo del traffico dei container nel porto di Algeciras

Nel secondo trimestre nel sono stati movimentati un totale pari a quasi 1,2 milioni di teu (-1,1%)

Nel secondo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Algeciras è aumentato del +2,6% essendo ammontato a 27,4 milioni di tonnellate rispetto a 26,7 milioni nel periodo aprile-giugno del 2021. Se il dato complessivo mostra una crescita, nel solo core business dei container è proseguito il trend negativo in atto consecutivamente da sette trimestri: nell'ultimo periodo trimestrale, infatti, i carichi containerizzati sono stati pari a 14,1 milioni di tonnellate, con una diminuzione del -5,7% sul secondo trimestre dello scorso anno. Più contenuta la riduzione del traffico containerizzato se conteggiato in termini di contenitori da 20' movimentati essendone stati totalizzati 1,18 milioni (-1,1%). Il traffico delle merci convenzionali ha invece registrato un aumento del +29,2% attestandosi a 4,18 milioni di tonnellate e in rialzo è risultato anche il traffico delle rinfuse liquide con 7,21 milioni di tonnellate (+1,9%). Le rinfuse secche sono calate del -11,2% a 154mila tonnellate.

Nell'intero primo semestre del 2022 lo scalo portuale spagnolo ha movimentato complessivamente 54,36 milioni di tonnellate di merci, con una progressione del +5,0% sulla prima metà dello scorso anno. Nel settore dei container il traffico è stato di 27,71 milioni di tonnellate (-5,8%) con una movimentazione di contenitori pari a 2,24 milioni di teu (+0,2%). Le merci convenzionali sono state pari a 8,20 milioni di tonnellate (+31,8%). Le rinfuse liquide e quelle solide sono ammontate rispettivamente a 14,12 milioni di tonnellate (+6,3%) e 703mila tonnellate (+103,9%).









