28 luglio 2022

Il noleggiatore di container Triton registra ricavi trimestrali record

Prevista un'attenuazione della crescita del mercato

Nel secondo trimestre di quest'anno i ricavi della società di noleggio di contenitori intermodali Triton International hanno raggiunto il valore record di 421,6 milioni di dollari, con un incremento del +14,0% sul corrispondente periodo del 2021. Un nuovo valore record è stato registrato anche dall'utile operativo che è ammontato a 269,7 milioni di dollari (+18,0%). L'utile netto è risultato pari a 184,6 milioni di dollari (+183,0%).

Anche la consistenza della flotta di container dell'azienda è salita ad una quota record essendo pari ad oltre 7,4 milioni di teu, con un rialzo del +7,1% sul 30 giugno 2021.

Evidenziando i notevoli risultati per gli azionisti prodotti dalla società, l'amministratore delegato della Triton, Brian Sondey, ha osservato che «i rendimenti molto elevati della Triton riflettono i duraturi miglioramenti apportati alla nostra attività nonché le generalmente favorevoli condizioni del mercato. Il tasso di utilizzo della nostra flotta - ha specificato - rimane ben al di sopra del 99% e riflette la notevole quota della nostra flotta di contenitori che è posta a noleggio a lungo termine e il basso livello di riconsegne. I prezzi dei nuovi container - ha spiegato inoltre Sondey - sono diminuiti rispetto al picco raggiunto lo scorso anno, ma continuano ad essere a livelli storicamente elevati, con le fabbriche che quotano i container da 20 piedi per carichi secchi attorno ai 2.600 dollari, ed offrono un notevole supporto ai prezzi dei noleggi e ai prezzi di smaltimento dei container». Sondey ha precisato che la società ritiene che prossimamente la crescita del mercato del noleggio dei container continuerà ad attenuarsi, ma - ha sottolineato - ciò non avrà un impatto sulle performance dell'azienda che attende di archiviare un terzo trimestre con un utile per azione in linea con quello del secondo trimestre.





