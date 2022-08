16 agosto 2022

A luglio il traffico delle merci nel porto di Singapore è rimasto stabile

Nei primi sette mesi del 2022 lo scalo ha movimentato 339,1 milioni di tonnellate (-3,7%)

Lo scorso mese il traffico delle merci nel porto di Singapore è rimasto stabile essendo state movimentate 50,5 milioni di tonnellate, volume analogo a quello del luglio 2021. I soli carichi containerizzati, per il dodicesimo mese consecutivo, hanno registrato una flessione essendo ammontati a 30,2 milioni di tonnellate (-0,8%) con una movimentazione dei container che è risultata pari a quasi 3,3 milioni di teu (+5,2%). Nel segmento delle merci varie i carichi convenzionali sono cresciuti del +20,7% a 2,3 milioni di tonnellate. Le rinfuse petrolifere hanno totalizzato 16,1 milioni di tonnellate (+0,3%) e quelle di altro tipo 1,9 milioni di tonnellate (-5,1%).

Nei primi sette mesi del 2022 lo scalo portuale asiatico ha movimentato complessivamente 339,1 milioni di tonnellate di merci, con una diminuzione del -3,7% sul periodo gennaio-luglio dello scorso anno. Le merci in container si sono attestate a 204,5 milioni di tonnellate (-3,8%) con una movimentazione di contenitori pari a 21,7 milioni di teu (-0,7%). Le merci convenzionali hanno totalizzato 13,9 milioni di tonnellate (+6,0%). Nel settore delle rinfuse liquide, gli oli minerali sono stati pari a 109,2 milioni di tonnellate (-2,7%) e gli altri carichi a 11,5 milioni di tonnellate (-18,7%).

Nei primi sette mesi di quest'anno nel porto di Singapore, primario hub mondiale per la commercializzazione di combustibili navali, le vendite di bunker sono state pari a 27,0 milioni di tonnellate (-7,8%). La quota maggiore di vendite è stata quella di fuel oil a basso contenuto di zolfo con viscosità massima di 380 centistoke con 13,2 milioni di tonnellate (-10,2%), seguita dall'olio combustibile ad alto zolfo con viscosità massima di 380 cst con 7,0 milioni di tonnellate (-0,1%), dagli oli combustibili a basso contenuto di zolfo con viscosità massima di 100 cst con 3,7 milioni di tonnellate (-4,9%) e dal gasolio marino a basso contenuto di zolfo con 2,1 milioni di tonnellate (-1,0%).





