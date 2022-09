2 settembre 2022

All'inizio del prossimo anno saranno avviati i lavori di ammodernamento e ampliamento del porto di Cotonou

Nel 2025 il porto africano potrà accogliere portacontainer post-Panamax

Un consorzio costituito dalle francesi Eiffage e Spie batignolles e dalla beninese Adéoti realizzerà la progettazione ed eseguirà i lavori di ampliamento del bacino portuale e di ristrutturazione delle banchine del porto di Cotonou, nel Benin, per un importo complessivo di oltre 160 milioni di euro.

I lavori, effettuati per conto della Port Autonome de Cotonou, prevedono l'ammodernamento e approfondimento dei fondali a -16 metri della banchina Nord per tutta la sua lunghezza pari a 1.391 metri, l'ampliamento di 214 metri della banchina Nord e la realizzazione di una rampa per i carichi ro-ro, l'estensione di 154 metri del molo Sud, l'ampliamento del bacino portuale con la realizzazione di un terrapieno roccioso e interventi di dragaggio per portare tutti gli ormeggi a -16 metri di profondità.

Secondo le previsioni, i lavori avranno una durata complessiva di 48 mesi, di cui cinque mesi di studi per la progettazione ed effettivo inizio dei lavori nel corso del primo trimestre del prossimo anno. Grazie alle nuove infrastrutture, entro il 2025 il porto africano potrà accogliere portacontainer di tipo post-Panamax.



