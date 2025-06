Accelleron consolida le partnership con Somas e Geislinger per sostenere l'efficienza e la sostenibilità del settore marittimo 23 giugno 2025 Le Aziende informano Accelleron consolida le partnership con Somas e Geislinger per sostenere l'efficienza e la sostenibilità del settore marittimo

Accelleron, leader globale nelle soluzioni di turbocharging, iniettori di carburante e tecnologie digitali per i settori marino ed energetico, ha siglato nel 2024 due partnership strategiche con Somas Instrument AB e Geislinger GmbH, rafforzando ulteriormente il proprio impegno a supporto della transizione ecologica dell'industria marittima. Entrambe le collaborazioni ampliano la gamma di servizi offerti e migliorano la capacità di assistere i clienti nel raggiungimento di una maggiore efficienza operativa e conformità ambientale.

Una sinergia con Somas per promuovere la decarbonizzazione del settore navale

Uno dei pilastri della strategia di Accelleron è lo sviluppo di partnership strategiche per ampliare il proprio portafoglio di soluzioni. Tra queste, spicca l'accordo con Somas, azienda svedese rinomata per la produzione di valvole di controllo e on/off, con una forte reputazione nel settore marino.

Nel settembre 2024, Somas ha nominato Accelleron fornitore globale autorizzato di servizi per i clienti del settore navale. Questo ruolo include anche la formazione specialistica dei tecnici Accelleron per la manutenzione delle valvole Somas installate nei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico, in particolare nei sistemi

SCR (Selective Catalytic Reduction) ed EGR (Exhaust Gas Recirculation).

Queste tecnologie sono fondamentali per ridurre gli inquinanti atmosferici e garantire il rispetto di normative sempre più stringenti in materia di efficienza energetica ed emissioni. L'integrazione tra le tecnologie avanzate di turbocharging di Accelleron e l'esperienza di Somas nel controllo delle emissioni consente di offrire soluzioni complete: migliorano l'efficienza del carburante, riducono le emissioni e accelerano la transizione verso una navigazione sostenibile. La collaborazione permette inoltre ad Accelleron di estendere la propria offerta di servizi ad altri componenti critici del sistema motore, garantendo un'assistenza 24/7 attraverso la sua rete globale. I clienti Somas potranno così beneficiare di un servizio altamente qualificato, che assicura prestazioni ottimali sia dei turbocompressori sia dei sistemi di controllo delle emissioni. «Il nostro accordo con Accelleron garantirà ai nostri clienti del settore industriale marino un'assistenza post-vendita di alta qualità che supporta le prestazioni delle valvole Somas», ha dichiarato Peter Hägg, CEO di Somas.

Geislinger e Accelleron: competenze rafforzate nella manutenzione di damper e giunti

In parallelo, Accelleron ha avviato una partnership con Geislinger GmbH, azienda austriaca di riferimento nella produzione di giunti e damper per motori marini. Questa collaborazione consente ad Accelleron di ampliare la propria competenza tecnica includendo anche la manutenzione specializzata dei damper e dei giunti, componenti essenziali per il funzionamento sicuro ed efficiente dei motori navali. Le Service Station dell'Area Italy hanno un ruolo centrale in questo progetto, avendo completato con successo un programma di formazione congiunto con Geislinger.

Il programma ha consentito ai tecnici di acquisire le competenze necessarie per effettuare interventi di manutenzione in autonomia sui damper e sui giunti Geislinger. Oggi Accelleron è in grado di offrire un supporto professionale e puntuale, garantendo interventi in tempi brevi e contribuendo a migliorare ulteriormente la reattività e l'efficienza del proprio servizio. La partnership rafforza anche la presenza locale dell'azienda e consolida la sua capacità di intervenire proattivamente su componenti critici per la sicurezza e le prestazioni dei motori marini.

Una visione integrata per il futuro della propulsione marina

Entrambe le collaborazioni forniscono ai clienti un pacchetto completo di competenze e tecnologie in grado di massimizzare la disponibilità operativa e contribuire alla decarbonizzazione del settore marittimo. «Queste partnership rafforzano la nostra capacità di supportare i clienti del Sud Europa e dell'area mediterranea con un servizio integrato, competente e orientato alla sostenibilità. Siamo fieri del lavoro svolto dai nostri team tecnici e della fiducia che partner come Geislinger e Somas ripongono in Accelleron», ha commentato Paolo Musso, Amministratore Delegato di Accelleron Italia. Con queste partnership, Accelleron conferma il proprio impegno verso l'innovazione sostenibile e rafforza il suo ruolo di partner strategico per l'industria marittima globale, accompagnandola nel percorso verso un futuro più efficiente e a basse emissioni.