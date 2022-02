28 febbraio 2022

Nuovo aumento dei diritti di transito nel canale di Suez

Il rincaro entrerà in vigore domani

La Suez Canal Authority ha annunciato un ulteriore rincaro dei diritti di transito nel canale egiziano, tariffe che sono state già aumentate del +6% all'inizio di questo mese ( del 4 novembre 2021). L'Autorità ha spiegato ieri che il nuovo rialzo è «in linea con la significativa crescita del commercio mondiale, con il miglioramento dei risultati economici delle navi, con lo sviluppo della navigazione nel canale di Suez e con il potenziamento del servizio di transito».

Gli aumenti entreranno in vigore domani. Per le navi portarinfuse, per le navi cisterna per il trasporto di petrolio grezzo e per le product tanker il rialzo dei diritti sarà del +5% rispetto alle attuali tariffe di transito. Per le navi per merci generali, per le navi multipurpose e heavy lift nonché per le navi ro-ro, per quelle porta-automobili, per le navi per gas naturale liquefatto e per le special floating unit il rincaro sarà del +7%. Per le chimichiere e le altre navi cisterna e per le navi per gas di petrolio liquefatto l'aumento sarà del +10%. Per le navi portacontenitori il rialzo sarà più accentuato e basato sul numero di tiri di container trasportati sopra il ponte di coperta: per le containership con un solo tiro di container sopra coperta l'aumento sarà del +7%, per quelle con due tiri del +10%, per le portacontainer con tre tiri di container sopra coperta del +12% e, a seguire, per le navi con quattro tiri sopra coperta del +21%, con cinque tiri del +31%, con sei tiri del +37%, con sette tiri del +39%, con otto tiri del +41%, con nove tiri del +43%, con dieci tiri del +45% e con undici tiri del +47%. Inoltre per ciascun tiro di container aggiuntivo oltre l'undicesimo la SCA applicherà un aumento del +2% del surcharge.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail