3 marzo 2022

Il gruppo ferroviario finlandese VR interrompe le comunicazioni con Russian Railways

I passeggeri con passaporto ucraino potranno viaggiare gratis sui treni del gruppo in Finlandia

L'amministratore delegato del gruppo ferroviario finlandese VR, Lauri Sipponen, ha inviato una lettera al presidente del gruppo ferroviario russo Russian Railways, Oleg Belozorov, informandolo della decisione di interrompere le comunicazioni fra le due aziende, escluse quelle strettamente necessarie per assicurare il traffico transfrontaliero. Il gruppo statale VR, infatti, opera diversi servizi sia per il trasporto di passeggeri che di merci tra la Finlandia e la Russia. Dopo quello nazionale, il mercato russo è il più importante per VR che nel 2019 vi ha istituito la filiale logistica Finnlog. Inoltre nel 2006 VR assieme a Russian Railway ha costituito la joint venture paritetica Oy Karelian Trains per il traffico passeggeri tra Helsinki e San Pietroburgo.

Il gruppo finlandese ha specificato che con la decisione si intende esprimere sostegno all'Ucraina e agli ucraini in risposta all'attacco della Russia. VR ha inoltre reso noto che i passeggeri con passaporto ucraino potranno viaggiare gratis sui treni del gruppo in Finlandia.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail