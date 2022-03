7 marzo 2022

Nell'ultimo trimestre del 2021 i ricavi della CMA CGM sono aumentati del +91,2% raggiungendo un nuovo record

Il periodo è stato archiviato con un utile netto di 6,72 miliardi di dollari (+566,7%)

Se nel quarto trimestre del 2021 i volumi di carichi containerizzati trasportati dalla flotta della francese CMA CGM sono diminuiti del -4,4% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, i ricavi della compagnia di navigazione transalpina sono invece aumentati del 91,2% essendo ammontati al valore record di 17,53 miliardi di dollari rispetto a 9,17 miliardi di dollari nel trimestre ottobre-dicembre del 2020. L'apporto al volume d'affari delle sole attività di trasporto marittimo è stato pari a 14,23 miliardi di dollari (+101,1%) e quello delle altre attività logistiche operate dal gruppo armatoriale a 3,40 miliardi di dollari (+62,5%). I costi operativi hanno registrato un rialzo assai meno accentuato essendo stati pari a 9,29 miliardi di dollari (+33,9%), di cui 2,72 miliardi di oneri per i trasporti terrestri e per i servizi feeder (+58,5%), 2,18 miliardi di spese per la movimentazione portuale dei carichi (+22,5%), 1,42 miliardi di benefit per i dipendenti (+23,7%), 1,22 miliardi per l'acquisto del combustibile e di altri prodotti di consumo (+58,2%), 412,4 milioni per l'acquisto e il noleggio di slot (+26,2%), 408,0 milioni per diritti portuali e di transito (+1,3%), 402,7 milioni di spese generali e amministrative (+15,7%) e 388,8 milioni di oneri per le attrezzature containerizzate e il loro riposizionamento (+27,1%). Il margine operativo lordo è stato pari al valore record di 8,24 miliardi di dollari (+269,4%), di cui 7,98 miliardi prodotti dalle attività di trasporto marittimo containerizzato (+287,8) e 226,3 milioni dalle altre attività logistiche (+49,2%). L'utile operativo, anch'esso a livelli record, si è attestato a 7,23 miliardi di dollari (+362,2%), con un apporto di 7,13 miliardi dallo shipping containerizzato (+371,5%) e 94,3 milioni dalle altre attività logistiche (+328,6%). L'utile ante imposte è stato di 6,84 miliardi di dollari (+567,2%) e l'utile netto è stato pari alla cifra record di 6,72 miliardi di dollari (+566,7%).

Nel quarto trimestre del 2021 le navi portacontenitori del gruppo francese hanno trasportato carichi containerizzati pari a 5,44 milioni di teu rispetto a 5,69 milioni di teu nello stesso periodo dell'anno precedente. Nell'intero 2021 le navi della CMA CGM hanno trasportato 22,04 milioni di teu, con una progressione del +5,1% sul 2020.

Nel conto economico 2021, le cui principali voci hanno raggiunto tutte nuovi massimi storici, i ricavi del gruppo sono risultati pari complessivamente a 55,98 miliardi di dollari, con una crescita del +78,0% sul 2020, di cui 45,29 miliardi prodotti dal trasporto marittimo containerizzato (+88,5%) e 10,90 miliardi dalle altre attività logistiche (+46,9%). Il totale dei costi operativo è stato di 32,87 miliardi di dollari (+29,7%). L'EBITDA si è attestato a 23,10 miliardi di dollari (+278,2%), di cui 22,07 miliardi generati dalla flotta (+313,4%) e 881,5 milioni dalle operazioni logistiche (+43,6%), e l'EBIT a 19,61 miliardi (+452,3%), inclusi 19,34 miliardi dalle attività di trasporto marittimo dei container (+503,5%) e 341,8 milioni dalle altre attività logistiche (+226,8%). L'utile ante imposte è stato di 18,31 miliardi di dollari (+874,8%) e l'utile netto di 17,94 miliardi (+910,6%).









