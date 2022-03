7 marzo 2022

Wallenius Wilhelmsen sospende le proprie attività in Russia e Bielorussia

Wist: seguiamo le regole e le sanzioni imposte dalle autorità norvegesi

La scandinava Wallenius Wilhelmsen, esprimendo solidarietà al popolo ucraino, ha annunciato la sospensione delle proprie attività in Russia e Bielorussia. «La nostra principale preoccupazione - ha specificato Torbjørn Wist, amministratore delegato della società di navigazione che è specializzata nel trasporto di autoveicoli - è la sicurezza e il benessere dei nostri dipendenti e dei nostri partner. Abbiamo dipendenti in Russia e partner in Uraina». Wist ha precisato che, in quanto azienda globale, Wallenius Wilhelmsen aderisce alle sanzioni internazionali e - ha aggiunto - «siamo un'azienda norvegese e seguiamo le regole e le sanzioni imposte dalle autorità norvegesi».







