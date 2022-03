8 marzo 2022

ZIM sospende i propri servizi da e per l'Ucraina e la Russia

Le merci già in viaggio verso le due nazioni verranno scaricate nei porti di trasbordo

La compagnia di navigazione containerizzata israeliana ZIM ha annunciato la sospensione temporanea di tutti i propri servizi da e per l'Ucraina e la Russia e ha precisato che, sino a nuovo avviso, non accetterà nuove prenotazioni per spedizioni da e per le due nazioni. ZIM ha specificato che le spedizioni già in viaggio verso l'Ucraina e la Russia saranno scaricate nei porti di trasbordo sino a quando non verranno assunte ulteriori decisioni.

Inoltre la compagnia israeliana ha reso noto che a tutte le merci attualmente presenti nel porto di Odessa non verranno addebitate spese per controstallie per la sosta dei container oltre il periodo di franchigia nel periodo dal 24 febbraio al 15 marzo. Infine ZIM ha comunicato per al momento continuano ad essere operati i servizi da e per il porto rumeno di Costanza.



