8 marzo 2022

Joint venture di Columbia Shipmanagement e Sea World Management

La nuova società, con sede a Monaco, offrirà una serie di servizi marittimi integrati

La cipriota Columbia Shipmanagement (CSM) e la monegasca Sea World Management (SWM) hanno siglato un accordo di joint venture in base al quale è stata costituita la Columbia Seaworld Management (CSM Monaco), nuova società con sede a Monaco che, attraverso una piattaforma integrata, fornirà alla clientela servizi marittimi nei settori delle navi cisterna, delle rinfusiere, delle portacontainer, delle navi da crociera, delle unità navali per l'industria offshore, dei superyacht, nonché dei jet privati e nel segmento dell'asset management. «CSM Monaco - ha spiegato Mark O'Neil, presidente e amministratore delegato del gruppo CSM - metterà a disposizione l'intera gamma di servizi marittimi integrati, logistica, catering, management per jet privati, progetti speciali di management nel settore leisure, nonché management di eventi a disposizione dei clienti esistenti e dei clienti futuri in Francia, Italia e Monaco, ottimizzando l'eccellente network di cui Sea World Management dispone in quest'area».



