8 marzo 2022

USA e Regno Unito bloccano le importazioni di idrocarburi dalla Russia

Il provvedimento americano riguarda anche l'import di carbone

La Casa Bianca e Downing Street hanno confermato che elimineranno le importazioni di petrolio russo quale risposta all'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe. Oggi il presidente americano Joe Biden ha sottoscritto un ordine esecutivo che vieta le importazioni di petrolio, di gas naturale liquefatto e di carbone dalla Russia. Lo scorso anno gli USA hanno importato quasi 700mila barili al giorno di petrolio grezzo e prodotti petroliferi raffinati dalla Russia. L'Executive Order vieta anche ai cittadini americani di finanziare società estere che stanno effettuando investimenti per la produzione di energia in Russia.

Il segretario di Stati alle Attività economiche del Regno Unito, Kwasi Kwarteng, ha spiegato che la soppressione dell'import del greggio dalla Russia non sarà immediata e, avvenendo nel corso del 2022, consentirà al Regno Unito di avere maggiore tempo per adeguare la supply chain. Kwarteng ha specificato che il Regno Unito sta lavorando a stretto contatto con gli Stati Uniti, con l'Unione Europea e con gli altri partner per porre fine alla dipendenza dagli idrocarburi russi. Quelle dalla Russia rappresentano l'8% del totale delle importazioni di petrolio del Regno Unito.



