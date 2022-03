9 marzo 2022

Ancora un trimestre di risultati finanziari record per l'israeliana ZIM

Nell'intero 2021 i ricavi della compagnia sono aumentati del +168,8%

Dopo un bilancio del terzo trimestre del 2020 che, ad eccezione dei ricavi, aveva registrato nuovi picchi storici dei valori delle principali voci del conto economico, nei periodi trimestrali seguenti la compagnia di navigazione israeliana ZIM ha infranto trimestre dopo trimestre i record stabiliti nel periodo immediatamente precedente. Un eccezionale trend positivo che non si è interrotto neppure nel quarto trimestre del 2021 nel quale sono stati segnati nuovi massimi storici. A differenza degli altri primari vettori marittimi containerizzati mondiali, a partire dal quarto trimestre del 2020 ZIM ha conseguito anche nuovi record dei volumi di carichi in container trasportati dalla propria flotta che in ogni trimestre hanno raggiunto nuovi picchi storici relativamente al periodo seguendo la tipica stagionalità dei flussi marittimi dei carichi containerizzati: nel 2021 il record storico trimestrale è stato totalizzato nel periodo aprile-giugno che ha sopravanzato in successione i volumi trasportati nel terzo, quarto e primo trimestre dell'anno.

Nel quarto trimestre del 2021 i ricavi della compagnia israeliana sono ammontati a 3,47 miliardi di dollari, con un aumento del +154,7% sullo stesso periodo dell'anno precedente, di cui 3,11 miliardi generati dall'attività di trasporto marittimo containerizzato (+156,8%), inclusi 1,64 miliardi di dollari prodotti dai servizi di linea operati dalla compagnia nel Pacifico (+146,2%), 575,2 milioni dai servizi intra-asiatici (+184,0%), 401,7 milioni dai servizi Asia-Europa (+231,0%), 312,6 milioni dai servizi transatlantici (+110,1%) e 182,0 milioni di dollari dai servizi con l'America Latina (+149,9%). Lo straordinario aumento del volume d'affari è conseguenza del forte rialzo dei noli marittimi, con un nolo medio per container teu trasportato nell'ultimo trimestre dello scorso anno che è risultato pari a 3.630 dollari (+139,1%). Più contenuto l'incremento dei costi operativi che si sono attestati a 1,03 miliardi di dollari (+29,3%). Il margine operativo lordo è stato di 2,36 miliardi di dollari (+343,7%), l'utile operativo di 2,12 miliardi (+381,6%) e l'utile netto di 1,71 miliardi di dollari (+366,3%).

Nell'ultimo trimestre dello scorso anno le navi della ZIM hanno trasportato merci in container pari a 858mila teu (+7,4%), di cui 303mila teu sulle rotte transpacifiche (-5,6%), 251mila teu su quelle intra-asiatiche (+36,4%), 163mila teu sulle rotte transatlantiche (+6,5%), 84mila teu sulle rotte Asia-Europa (-6,7%) e 57mila teu su quelle con l'America Latina (+14,0%).

Nell'intero 2021 la flotta della ZIM ha trasportato volumi containerizzati record pari a 3,48 milioni di teu (+22,5% sul 2020), di cui 1,38 milioni sulle rotte transpacifiche (+22,2%), 939mila teu sulle rotte intra-asiatiche (+54,7%), 619mila teu su quelle transatlantiche (+4,4%), 345mila teu sulle rotte Asia-Europa (+0,6%) e 202mila teu su quelle con l'America Latina (+17,4%). Nella sola seconda metà dello scorso anno ZIM ha inaugurato 17 nuovi servizi marittimi che hanno contribuito alla crescita dei volumi trasportati. Lo scorso anno il nolo medio per container trasportato è stato di 2.786 dollari/teu (+126,7%).

Nell'anno 2021, esercizio record anche per ciò che attiene le performance finanziarie, i ricavi della compagnia sono stati pari a 10,73 miliardi di dollari (+168,8%), di cui 9,70 miliardi generati dall'attività di trasporto marittimo containerizzato (+177,7%), inclusi 5,28 miliardi prodottisi nel mercato del Pacifico (+183,7%). 1,71 miliardi in quello intra-asiatico (+278,4%), 1,25 miliardi nel mercato Asia-Europa (+219,4%), 960,7 milioni di dollari nel mercato transatlantico (+66,4%) e 490,3 milioni nel mercato latinoamericano (+135,2%). Il bilancio dell'anno 2021 mostra un EBITDA di 6,60 miliardi di dollari (+536,6%), un utile operativo di 5,82 miliardi (+705,5%) e un utile netto di 4,65 miliardi di dollari (+786,9%).

Da gennaio 2021 a marzo 2022 la capacità della flotta di navi portacontenitori operata dalla ZIM è crescita di circa il +20%, con 125 unità navali attualmente gestite dal vettore, mentre la consistenza della flotta di container della compagnia è aumentata del +35% circa. Inoltre il portafoglio ordini di nuove navi della ZIM è salito a 36 portacontainer che verranno prese in consegna tra il 2023 e il 2024.









