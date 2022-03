9 marzo 2022

Decine di rifugiati ucraini assistiti e ospitati dai dipendenti della società terminalista HHLA

Arrivati ad Amburgo i primi due pullman con 80 persone tra donne, bambini e anziani

Si è concluso con successo il primo viaggio di rifugiati dall'Ucraina organizzato dal gruppo terminalista tedesco Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) che ha attivato questa iniziativa dopo la chiusura del proprio container terminal nel porto di Odessa che dava lavoro a 480 dipendenti a causa degli attacchi russi all'Ucraina. Al quartier generale dell'azienda ad Amburgo sono infatti giunti due pullman con a bordo circa 80 persone tra donne, bambini e anziani che hanno deciso di fuggire dalla loro patria. Il trasporto è partito dalla Romania, dove erano giunti i rifugiati. Nei prossimi giorni è atteso un terzo pullman con altri 40 profughi.

HHLA ha reso noto che i rifugiati rimarranno temporaneamente con i dipendenti tedeschi dell'azienda, con oltre 70 dipendenti del gruppo che hanno risposto alla chiamata di HHLA offrendo alle persone giunte ad Amburgo un posto nelle loro case. I dipendenti hanno inoltre già raccolto più di 40mila euro nell'ambito della campagna umanitaria “Together for Odessa”.



