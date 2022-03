9 marzo 2022

Paolo Massa nuovo responsabile commerciale per il Sud Europa del Lloyd's Register

Sovrintenderà ai mercati di Italia, Grecia, Spagna, Francia, Turchia, Israele e Cipro

Il britannico Lloyd's Register (LR) ha nominato Paolo Massa nuovo responsabile commerciale per il Sud Europa, con responsabilità su tutti i paesi della regione: Italia, Grecia, Spagna, Francia, Turchia, Israele e Cipro. Massa arriva al LR dopo aver ricoperto ruoli all'interno di Wärtsilä Corporation e Ecospray Technologies e sostituisce Anthi Miliou, che comunque resta in azienda con il nuovo ruolo di responsabile vendite In Service.

La società inglese ha specificato che Massa lavorerà da Genova, un'area di interesse strategico per il LR, dove l'azienda conta di espandersi, anche alla luce dello status di “Organizzazione riconosciuta” ottenuto a maggio 2019 dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.



